La publication imminente des mémoires de Bolton fait polémique

Photo : KBS News

La KBS a obtenu le texte intégral des mémoires de l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président américain. Intitulé « The Room Where It Happened : A White House Memoir (La pièce où c’est arrivé : mémoires de la Maison blanche) », ce livre va paraître demain. Il comporte quelques révélations liées au deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui s'est déroulé en février 2019 à Hanoï.Selon John Bolton, le locataire de la Maison blanche aurait demandé à son interlocuteur s'il avait d'autres propositions que le démantèlement du complexe de Yongbyon. Il aurait aussi laissé entendre une levée partielle des sanctions prises contre la Corée du Nord. Cette offre a été déclinée par l’homme fort de Pyongyang, qui aurait à son tour tenté de convaincre le milliardaire républicain, en expliquant longuement la valeur de ce site nucléaire considéré comme essentiel.Selon le diplomate américain, Kim III a su utiliser de manière intelligente le sentiment de Trump en faisant comprendre sa détermination de mener à bien leurs négociations. Dans ses mémoires, il présente également une anecdote liée aux négociations sur le partage des frais de défense de la Corée du Sud. Trump aurait ordonné de se servir de la provocation de Pyongyang comme levier pour demander à Séoul de payer plus.