COVID-19 : les annulations répétées de concerts mettent en difficulté les agences de K-pop

Photo : KBS News

Les professionnels de la musique populaire sud-coréenne ont demandé au gouvernement d’établir des lignes directrices sur les concerts en ligne et hors ligne, face aux difficultés liées au COVID-19. Une proposition faite vendredi dernier par les huit principales agences de K-pop, dont SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment et Big Hit Entertainment.Une discussion a été organisée par l'exécutif afin de connaître les difficultés de cette industrie gravement impactée par la crise sanitaire et de discuter des nouveaux moyens pour renforcer la hallyu, la vague culturelle coréenne, dans un nouvel environnement.Devant plusieurs responsables des maisons de disque, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme s’est engagé à apporter tout son soutien au secteur de la musique populaire pour que celle-ci puisse s’adapter au nouveau monde du « sans contact » en utilisant les technologies de pointe. Park Yang-woo a cité comme exemples à suivre « Beyond Live » et « Bangbang Con The Live », deux concerts payants organisés sur la toile par des artistes de SM et le groupe mondialement reconnu BTS, de Big Hit.Le gouvernement envisage d'autoriser la tenue de concerts dans quatre grandes villes touristiques à partir du second semestre. La décision sera prise avec les autorités sanitaires, suivant l'évolution de la situation liée au nouveau coronavirus.