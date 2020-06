Sondage : les sud-Coréens voient la sécurité sociale pour tous comme le plus grand succès du pays

Photo : YONHAP News

A l'approche du 70e anniversaire de l'éclatement de la guerre de Corée, la Fédération des industries coréennes (FKI) a rendu publics, dimanche, les résultats d'un sondage rétrospectif sur le développement social, économique et industriel du pays. Environ 1 000 adultes ont été invités à cocher, dans des questionnaires à choix multiple, les événements ou les politiques qui ont contribué le plus au progrès de la nation depuis la guerre fratricide.Sur le plan économique, 52,1 % des répondants évoquent la crise financière de 1997 surmontée avec succès. Parmi les autres enjeux nationaux couronnés de succès, on retrouve l'organisation des Jeux olympiques de Séoul 1988 (42,9 %), le « Saemaul Undong », c'est à dire le mouvement de modernisation des communautés rurales (39,6 %), ou les Programmes quinquennaux économiques (39,1%). Au niveau industriel, 64,2 % des sondés considèrent que les semi-conducteurs de Samsung Electronics constituent le plus bel exploit industriel du pays du Matin clair. Il est suivi par la création de Posco (35,9 %), aujourd'hui 4e producteur mondial d'acier, le secteur des écrans et des téléviseurs (35,9 %) et les entreprises des TIC (33,9 %).Concernant le social, huit interrogés sur dix saluent l'application universelle de l'assurance maladie. Viennent ensuite les enseignements primaire et secondaire gratuits (41,3 %), l'utilisation obligatoire de son identité réelle pour toute transaction financière (39,5 %) et la mise en place du Service national de pension (39,4 %). Selon la FKI, la majorité écrasante des répondants favorables à l'assurance maladie s'expliquerait par la pandémie du COVID-19.Environ 84 % des sud-Coréens considèrent que leur pays fait partie du groupe des nations dites avancées, en raison de sa réponse efficace au nouveau coronavirus (39,1 %) ou de son revenu par habitant qui dépasse la barre des 30 000 dollars (15,2 %), entre autres.Pour finir, les sondés ont présenté le vieillissement démographique, le taux de natalité extrêmement bas et la création d'emplois, comme les défis majeurs à relever pour entretenir la croissance économique du pays.