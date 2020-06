KBS WORLD Radio lance une plateforme en 11 langues dédiée à l'histoire de la péninsule coréenne

Photo : KBS WORLD Radio

KBS WORLD Radio, seule station du pays à diffuser l’actualité de Corée du Sud en 11 langues y compris le français, lance aujourd’hui une page spéciale regroupant l’ensemble des informations liées aux relations intercoréennes.Baptisée « la péninsule coréenne de A à Z », cette plateforme multilingue est créée à l’occasion du 70e anniversaire de la guerre de Corée, déclarée le 25 juin 1950. Au-delà de l’histoire liée à ce conflit fratricide, plusieurs rubriques sont proposées allant de la chronologie de la relation des deux Corées jusqu’à la politique du régime nord-coréen.Utilisant divers éléments visuels, tels que des infographies et des images, ce portail permet aux étrangers peu familiers de l’histoire de Corée de mieux comprendre la situation de la péninsule divisée en deux.Afin d’améliorer la fiabilité et l’exactitude des contenus, KBS WORLD Radio s’est basé sur les données fournies par le ministère de la Réunification, le ministère de la Défense et l’Institut national des statistiques (Kostat).