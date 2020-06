COVID-19 : le nombre de nouveaux cas sous les 20 pour la 1ère fois en juin

Photo : YONHAP News

17 nouveaux cas de contamination au COVID-19 ont été recensés en 24 heures : 11 d’origine locale, majoritairement dans la région de Séoul, et six autres importés. Le bilan quotidien est retombé sous le seuil des 20 cas pour la première fois depuis début juin. La Corée du Sud compte ainsi un total de 12 438 contaminés au nouveau coronavirus. Malgré cette baisse, les autorités sanitaires ont regretté de ne pas savoir répondre à la recrudescence des nouvelles infections.Lorsqu’on regarde les chiffres de ces deux dernières semaines, le nombre moyen journalier de nouveaux contaminés s’est élevé à 46,7, contre 39,6 lors de la quinzaine précédente. De plus, la part des nouveaux cas dont la voie de transmission n’est pas identifiée est passée de 8,1 % à 10,6 % durant la même période.Dans ce contexte, les autorités ont contrôlé, au cours du week-end dernier, quelque 26 000 établissements religieux ou de loisirs. 99 ont été incriminés pour non-respect des consignes imposées pour contenir la propagation de la maladie.De son côté, Park Won-soon, le maire de Séoul, a annoncé que la ville allait imposer de nouveau la distanciation sociale si le nombre journalier de nouveaux cas dans la capitale dépassait le seuil des 30 ou que le taux d’occupation des unités de soins intensifs pour les cas de COVID-19 dans les hôpitaux atteignait 70 %.