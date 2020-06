Le ministère de la Réunification exhorte Pyongyang à renoncer au largage de tracts anti-Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen interdit tout envoi de biens et de prospectus anti-Pyongyang et demande, en retour au régime communiste, d'arrêter le largage de tracts dénigrant la Corée du Sud, une provocation en rien utile à l'amélioration des relations intercoréennes. C'est ce qu'a souligné, aujourd'hui, le porte-parole du ministère de la Réunification lors d'un point de presse régulier.A propos de la récente explosion du Bureau de liaison intercoréen situé à Gaeseong perpétrée par le Nord, Yoh Sang-key a répondu que l’exécutif était en train d'examiner toutes les possibilités pour exhorter son voisin à en prendre la responsabilité.Le ministère de la Défense a, lui aussi, critiqué, via un avertissement officiel, l'Etat ermite qui prépare l’envoi de 12 millions de pamphlets controversés. Il a rappelé que ce lancement violerait les accords intercoréens et empirerait les pratiques malsaines desquelles le Sud tout comme le Nord devaient sortir.De son côté, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a assuré lors de son briefing régulier, aujourd’hui, que l'armée du pays scrutait de près tout mouvement au nord du 38e parallèle, afin de réagir sans faute à toute éventualité.