La Corée du Sud accuse une baisse de ses exportations

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes réalisées du 1er au 20 juin ont enregistré 25 milliards de dollars, soit un recul de 7,5 % en glissement annuel. Le taux de recul journalier atteint 16,2 %, si l'on prend comme point de comparaison le nombre de jours ouvrables sur ces deux périodes.Les produits pétroliers sont les plus grands perdants avec une baisse de 40,9 %, suivis des automobiles et des biens électroménagers dont les chutes sont considérables.Parmi les gagnants, on peut citer la construction navale avec une croissance de 35,5 % et les appareils de communication mobile avec 10,9 %. En revanche, les semi-conducteurs n'ont bénéficié que d’une hausse de 2,6 %. Les Etats-Unis, l'Union européenne, le Japon et le Moyen-Orient sont les destinations vers lesquelles les exportations sud-coréennes ont baissé de plus de 10 %.Dans l’autre sens, les importations ont été affectées, elles aussi, par le COVID-19, avec 12 % de moins par rapport aux vingt premiers jours du mois de juin 2019, pour s'établir autour de 24,5 milliards de dollars. L'achat de pétrole brut étranger a diminué de pas moins de 60 %.Les exportations du 1er janvier au 20 juin 2020 ont atteint 226,5 milliards de dollars, en régression de 10,9 % en glissement annuel.