Festival d'Annecy : « The Shaman Sorceress » obtient une mention du jury Contrechamp

Photo : YONHAP News

Le film d'animation sud-coréen « The Shaman Sorceress » d'Ahn Jae-hunn a été primé, samedi dernier, par une mention du jury Contrechamp au 44e Festival international du film d'animation d'Annecy, qui s'est, cette année, déroulé en ligne en raison du COVID-19. Contrechamp est une nouvelle catégorie dédiée aux longs métrages en compétition, qui a été lancée en 2019 pour encourager les films d'animation plus expérimentaux.L'histoire de cette œuvre est tirée d'une nouvelle éponyme que Kim Dong-ri, l'un des grands écrivains du pays du Matin clair, a publié en 1936. Elle raconte les conflits idéologiques qui ont traversé la péninsule coréenne au 20e siècle, au travers de la discorde entre une mère chamane et son fils, un fidèle chrétien.C'est le quatrième long-métrage d'Ahn, dont « Green Days: Dinosaur and I » a déjà été invité à cette compétition en 2011. Un autre film d'animation « made in Korea », « Beauty Water », a reçu une mention du jury en tant que film de fin d'études.En 2004, le long-métrage sud-coréen « Oseam » avait remporté le grand prix du festival.