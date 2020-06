Météo : alerte canicule avec 35°C à Séoul

Photo : YONHAP News

Si la météo est magnifique pour tout le territoire en ce début de semaine, elle est synonyme de forte vague de chaleur. Des avertissement à la canicule ont été émis dans les régions intérieures, comme à Séoul et dans la province de Gyeongsang du Nord, situé dans le sud-est.Alors qu’un pic de chaleur est attendu dans la ville de Chuncheon, dans la province de Gangwon, avec 36°C, les maximales atteignent 28°C à Busan et sur l’île de Jeju, 33°C à Daegu, 34°C à Daejeon, et enfin 35°C dans la capitale.Le temps sera toujours ensoleillé mardi matin, mais des nuages devraient s’imposer dans le ciel dans l’après-midi. L’administration météorologique de Corée prévoit des températures légèrement en baisse, mais la chaleur se fera toujours sentir. La saison des pluies, appelée « jangma », risque de commencer mercredi, avec trois jours de précipitations annoncés.