La Corée du Nord réinstalle ses haut-parleurs à la frontière

Photo : YONHAP News

Un signe supplémentaire des tensions intercoréennes. La Corée du Nord a commencé à installer à nouveau ses haut-parleurs afin de diffuser des messages de propagande vers le Sud. L’armée et le renseignement sud-coréens ont annoncé, hier, que l’opération avait été constatée à au moins une vingtaine d’endroits le long de la frontière.Le pays communiste se prépare donc à rallumer ses installations deux ans après les avoir débranchées. Les deux Corées les avaient démontées chacune à une quarantaine d’endroits près de la DMZ dans le cadre des mesures promises lors du sommet entre leurs dirigeants qui a eu lieu en avril 2018 à Panmunjom. Moon Jae-in et Kim Jong-un s’étaient alors engagés à cesser tous les actes hostiles l'un envers l'autre, notamment la diffusion de messages par haut-parleurs et les envois de tracts par-dessus la zone frontalière.La réinstallation des haut-parleurs semble être l’une des quatre actions militaires contre le Sud, annoncées mercredi dernier par l’état-major général de l’armée nord-coréenne.Si le régime communiste les rebranche, l’armée sud-coréenne envisagerait de faire de même en retour. Elle prépare en même temps des mesures pour contrer l’arrivée possible de pamphlets de propagande nord-coréens.Le royaume ermite a déjà menacé de larguer au Sud des millions de tracts et de mobiliser divers moyens pour les envoyer « jusque loin dans les profondeurs du territoire sud-coréen ».Ce matin, le Rodong Sinmun, l’organe officiel de son Parti des travailleurs, a vivement réagi à l’annonce du ministère sud-coréen de la Défense. Celui-ci a affirmé que la réinstallation de haut-parleurs et les lancers de tracts nord-coréens constituaient une violation de l’accord intercoréen de Panmunjom de 2018.Et le Minju Choson, le journal officiel du gouvernement de Pyongyang, a pour sa part rapporté que l’agence météorologique du pays continuait de vérifier la direction du vent afin de choisir l’heure et le lieu optimaux pour le largage des prospectus.