Accord de partenariat numérique : la Corée du Sud et Singapour à pied d’œuvre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et Singapour ont lancé leur négociation pour signer un Accord de partenariat numérique (DPA). Dans ce cadre, la ministre sud-coréenne déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, et le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie, Chan Chun Sing, se sont entretenus hier après-midi en visioconférence.Selon Yoo, les deux pays se sont accordés pour conclure ce traité et d’en tirer un résultat concret d’ici la fin de l’année. Elle a souhaité que ce DPA permette de réduire les barrières des échanges numériques et facilite ainsi l’implantation à l’étranger des sociétés sud-coréennes spécialisées dans les nouvelles technologies.L’entente consistera à créer une base pour doper le commerce en ligne, assurer un commerce libre des produits et des services numériques entre les deux nations et renforcer les mesures de protection des consommateurs. Elle portera sur divers domaines, de la préservation des données personnelles jusqu’à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) en passant par la fintech.Ce DPA sera le premier accord du genre que Séoul conclura. Singapour représente son 12e partenaire commercial le plus important et dispose d’un niveau de développement numérique similaire. Cette démarche est d’autant plus significative que le pays du Matin clair commence à participer à des discussions sur les normes internationales dans ce secteur.La première réunion officielle se tiendra mi-juillet, toujours en ligne.