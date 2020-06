Batteries de véhicules électriques : rencontre inédite entre les dirigeants de Hyundai Motor et LG

Photo : YONHAP News

Le vice-président de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, et le président de LG, Koo Kwang-mo, se sont rencontrés hier pour parler de la coopération au sujet des batteries de véhicules électriques. Un rapprochement inédit entre les deux géants.Les deux hommes ont profité de leur entretien pour visiter l’usine de LG Chem situé à Ochang. Ils ont fait le tour du site de production et ont parlé des batteries du futur en présence des équipes dirigeantes des deux conglomérats.Les employés de Hyundai ont ainsi pu en savoir plus sur le niveau d’avancé en termes de batteries d’avenir longue durée, d’accumulateurs lithium-soufre et de batteries solides, ainsi que les orientations concernant les futurs développements.Le premier constructeur automobile du pays du Matin clair a déjà un partenariat avec le géant de l’électronique pour les batteries de ses modèles électriques Kona et Ioniq, et hybrides. LG fournit également la deuxième batterie pour la nouvelle plateforme 100 % électrique du groupe Hyundai-Kia qui sera lancée à partir de 2022.Chung s’est entretenu le mois dernier dans le même cadre avec Lee Jae-yong, héritier de l’empire Samsung, et compte bientôt rencontrer le dirigeant du groupe SK, Chey Tae-won.