Mémoires de John Bolton : la Maison blanche réclame plus de 400 rectifications et effacements

Photo : YONHAP News

Les mémoires de John Bolton aux révélations explosives, « La pièce où c’est arrivé », doivent finalement être publiées aujourd’hui, après avoir obtenu l’aval de la justice.La Maison blanche avait engagé, sans succès donc, une action judiciaire pour tenter de bloquer la parution du livre de l’un des ex-conseillers à la sécurité nationale du président américain. Elle a alors argué que l’ouvrage de 570 pages était « truffé d'informations classifiées ».Au passage, l’administration de Donald Trump a revendiqué dans sa plainte un total de 415 rectifications et effacements. Plus de 110 d’entre eux portent sur les questions liées à la péninsule coréenne. Dans ses mémoires, le « faucon » Bolton a également révélé le contenu des discussions entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis ou encore celui du dialogue entre de hauts responsables de ces nations.Indépendamment de la vérité de cet ouvrage, le livre est épinglé pour sa divulgation unilatérale et l’abandon de la confiance diplomatique. Hier, Chung Eui-yong, le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen, Moon Jae-in, a lui aussi parlé de «violation du principe de base de la diplomatie ».