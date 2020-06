La Chambre des représentants américaine propose une résolution pour commémorer l’alliance Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Aux États-Unis, la Chambre des représentants a présenté une proposition de résolution, lundi, afin de commémorer le 70e anniversaire de la guerre de Corée et l’alliance Séoul-Washington, soit 11 jours après qu’un texte similaire a été proposé au Sénat.Le démocrate Ami Bera et le républicain Ted Yoho ont initié cette démarche conjointement. Ils appartiennent tous les deux à la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre sur l'Asie-Pacifique.Selon la proposition bipartisane, la coalition sud-coréano-américaine est passée des relations de sécurité à un partenariat mondial exhaustif, et la Corée du Sud, considérée comme une des plus grandes réussites après la Seconde guerre mondiale, représente un axe principal des politiques des Etats-Unis.Le texte indique que le déploiement des GI’s sur le territoire sud-coréen correspond à l’intérêt de la première puissance économique mondiale. Il remercie également le pays du Matin clair pour son envoi de kits de test du nouveau coronavirus et de masques de protection.La résolution reconfirme le rôle de la coalition pour assurer la paix et la sécurité en Asie, voire dans le monde, et commémore la solidarité continue entre les deux gouvernements.