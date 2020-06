La Corée du Nord veut construire un complexe d’import-export près de la frontière chinoise

Photo : KBS News

Pyongyang projette de construire un complexe ressemblant au parc industriel intercoréen de Gaeseong à proximité de la frontière chinoise. Sur ce site, la Corée du Nord envisage de faire travailler ses citoyens pour transformer des matières premières importées de Chine en produits finis pour les y réexporter.D’après une source bien informée du régime nord-coréen, le complexe sera aménagé à proximité du nouveau pont sur le fleuve Yalu, reliant la ville chinoise de Dandong d’un côté à celle de Sinuiju de l’autre. Ce trait d’union entre la deuxième puissance économique mondiale et l’un des pays les plus pauvres de la planète serait entré dans sa dernière phase de travaux.Le site en question verra le jour sur une superficie d’un kilomètre carré d’ici fin 2020 et un poste douanier y sera installé.Le royaume ermite souhaite voir nombre d’entreprises chinoises exporter leurs matières premières et réimporter les produits finis via cette zone. Le projet est considéré comme étant attractif pour les industriels de l’empire du Milieu, puisque le coût de la main-d’œuvre devrait représenter seulement un cinquième de celui des co-entreprises nord-coréano-chinoises déjà créées dans différentes villes frontalières.