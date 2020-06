L’Onu adopte une résolution pour dénoncer la violation des droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont approuvé, lundi à leur siège à Genève, une résolution sur les droits humains en Corée du Nord. Le Conseil des droits de l'Homme de l’Onu, composé de 47 pays membres, l’a approuvée sans vote pour la 18e année consécutive.Pour la deuxième année de suite, la Corée du Sud ne fait pas partie de la liste des pays qui ont proposé ce texte. Le gouvernement sud-coréen a pris cette décision en tenant compte des conditions générales de la péninsule coréenne, tout en affirmant qu’il participera toujours aux efforts de la communauté internationale en vue d’améliorer effectivement la cause des habitants nord-coréens.L'organe onusien a exprimé ses préoccupations sur la violation des droits de l'Homme de façon organisée, vaste et grave dans le pays communiste et a critiqué le fait que de nombreux cas constituaient des crimes. Il a appelé le régime de Kim Jong-un à entraver ces agissements et à porter plainte contre les auteurs.Une des nouveautés : la résolution a indiqué l'importance de soutenir les nord-Coréens lors de la contamination du COVID-19 en mentionnant que l'épidémie aurait aggravé encore la situation dans le pays.