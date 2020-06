ONU : l’envoi de tracts anti-Pyongyang fait partie de la liberté d’expression

Photo : YONHAP News

Le largage des tracts anti-Pyongyang des associations des réfugiés nord-coréens constitue une activité de transmettre des informations qui fait partie de liberté d’expression. C’est ce qu’a affirmé la présidente du bureau à Séoul du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), dans un entretien accordé lundi à l’agence de presse Yonhap, à la question de savoir si ces prospectus sont efficaces pour informer les nord-Coréens des nouvelles hors des frontières.Selon Signe Poulsen, il est très difficile de diffuser des données aux nord-Coréens car le pays communiste n’autorise pas l’usage de l’Internet et les échanges humains. Ce qui est important, c’est que les deux Corées ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui assure les droits de distribuer et recevoir des informations à travers divers moyens.L’agent de l’Onu a affirmé également que la liberté a cependant ses contraintes et que c’est pourquoi le tribunal sud-coréen a jugé que la distribution des tracts risque de menacer la sécurité dans certaine condition. Pour elle, ce n’est pas les ballons, mais la réaction aux ballons qui met le pays dans l’insécurité et il est donc nécessaire que la société des citoyens, des transfuges nord-coréens et les autorités sud-coréennes tiennent le dialogue à propos des méthodes pour influencer les comportements du Nord.Par ailleurs, Pousen a ajouté que même si l’enjeu de la sécurité est crucial, l’exécutif sud-coréen devrait tenir compte des droits de l’Homme lorsqu’il discute de la paix ou de la coopération avec Pyongyang. D’après l’officielle onusienne, les situations du royaume ermite restent toujours alarmantes, mais il a fait un progrès en participant à l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l’Onu l’année dernière.