Mémoires de John Bolton : Trump n’a pas voulu intervenir dans le conflit Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump aurait fait part à son homologue sud-coréen Moon Jae-in de son intention de ne pas intervenir dans le conflit commercial opposant Séoul et Tokyo, qui a éclaté l’an dernier. C’est ce qu’a révélé son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, dans ses mémoires « La pièce où c’est arrivé », qui doivent être publiées aujourd’hui. Il n’a pour autant pas donné de précisions sur la date ni les modalités concernant la transmission du souhait du milliardaire républicain au locataire de la Cheongwadae.En revanche, l’ex-conseiller présidentiel donne quelques détails : « il n’y pas eu beaucoup de choses que nous pouvions faire, car Trump avait d’ores et déjà déclaré à Moon qu’il ne voulait pas interférer dans les frictions sud-coréano-nippones ». Il a écrit cela, évoquant le fait qu’il avait effectué un déplacement dans les deux pays voisins fin juillet 2019.Cet homme à la moustache blanche atypique s’est envolé plus exactement le 20 juillet vers l’Asie. La veille, l’hôte de la Maison blanche avait pourtant annoncé que le chef de l’Etat sud-coréen lui avait demandé de jouer les médiateurs et qu’il assumerait ce rôle si le Japon faisait la même requête.