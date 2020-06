Photo : YONHAP News

Après une très belle matinée sur tout le territoire, le pays plonge sous une couverture nuageuse de plus en plus épaisse, les prémices de la saison des pluies qui commence demain.Le thermomètre est toujours élevé. Les températures maximales atteignent 28°C à Busan, 30°C sur l’île de Jeju, 31°C à Daejeon, 32°C à Séoul, et enfin 33°C à Daegu.Les précipitations commenceront par frapper une grosse moitié ouest demain matin, l’est étant épargné. Dans l’après-midi, ce sera tout le pays qui sera sous l’eau. Le mercure dégringolera. Météo-Corée annonce 24°C dans la capitale et 26°C dans le sud.