COVID-19 : 46 nouveaux cas dont une vague d’infections importées

Les derniers chiffres des contaminations au nouveau coronavirus annoncent 46 cas supplémentaires répertoriés en 24 heures : 16 d’origine locale et 30 autres importés.Six d’entre eux ont été confirmés à Séoul, dont cinq liés au foyer d’infections de Richway, une société de vente par cooptation en porte-à-porte de produits de santé basé dans l’un des quartiers de la capitale.La maladie circule donc toujours. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé qu’il allait aménager un centre d’accueil où les contaminés étrangers peuvent être pris en charge.En outre, il prépare un autre centre similaire qui recevra les patients de la région centrale du pays, plus précisément de Daejeon et de la province de Chungcheong du Sud. Récemment, de nombreux cas de COVID-19 y ont été détectés.Autre mesure qui entre en vigueur aujourd’hui : l’ajout des sociétés de vente par cooptation, les plateformes logistiques, les grands instituts de cours particuliers et les restaurants-buffets à la liste des établissements à haut risque de contagion. Leurs patrons comme leurs employés seront obligés de gérer strictement des listes de clientèle et de porter le masque.