Photo : YONHAP News

Ce mardi, les deux indices boursiers sud-coréens ont enregistré une hausse identique en clôture de séance : +0,21 %. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, gagne 4,51 points et grimpe à 2 131,24 points. Le Kosdaq qui regroupe les valeurs technologiques prend 1,59 point et atteint 753,23 points.Du côté des devises, le won sud-coréen perd un tout petit peu de valeur face à la monnaie européenne (+0,44 won) mais en gagne face au billet vert (-7 wons). À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 361,71 wons et le dollar américain 1 208,80 wons.