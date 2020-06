Kim Jong-un suspend le plan d’actions militaires contre la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen a suspendu le plan de quatre actions militaires contre la Corée du Sud que l’état-major général de l’armée avait soumis à son approbation formelle avant de le mettre en œuvre. C’est ce qu’ont rapporté aujourd’hui l’agence de presse, la KCNA, et le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs.Selon ces médias d’Etat, Kim Jong-un a donné cet ordre hier lors d’une réunion préliminaire en visioconférence de la Commission militaire centrale du parti dirigeant dont il est le président.L’homme fort de Pyongyang semble alors avoir choisi de jouer l’apaisement, au moins pour le moment.Pour rappel, les quatre actions militaires en question sont : le rétablissement des postes de garde retirés il y a deux ans de la zone démilitarisée séparant les deux Corées, les envois de prospectus de propagande vers le Sud, le redéploiement de militaires à Gaeseong et aux monts Geumgang, des lieux symboles de la coopération économique intercoréenne, et enfin la reprise des exercices militaires dans les zones frontalières.