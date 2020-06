Washington exprime ses inquiétudes sur les activités nucléaires de Pyongyang

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont exprimé leurs préoccupations importantes concernant les activités nucléaires de la Corée du Nord et se sont engagés à maintenir leurs sanctions à son encontre jusqu'à ce que la dénucléarisation complète soit réalisée.Le département d’Etat a évoqué, dans son rapport annuel sur le respect des accords sur le contrôle des armements et de la non-prolifération, la possibilité que Pyongyang continue son programme d’armes nucléaires. Pour cela, il s’appuie sur un compte-rendu de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui porte sur les activités du régime nord-coréen en 2018. Celui-ci indique la mise en opération de l’usine de barres de combustible nucléaire à Yongbyon.Les autorités américaines ont également soupçonné l’existence d’infrastructures nucléaires non identifiées. En effet, le même rapport indique que des extractions et d’autres activités ont été constatées dans une région qui abrite des mines et des usines d’uranium. Et d’ajouter que, le fait que Pyongyang n’autorise pas l’entrée des inspecteurs de l'agence de Vienne sur son sol, fait douter de sa volonté de suspendre ses essais nucléaires.D’après le ministère américain, il n’est pas impossible que le royaume ermite rétablisse son site nucléaire de Punggye-ri, démantelé en 2018, ou en construise un nouveau. Dans ce contexte, Washington s'est engagé à travailler avec la communauté internationale en faveur d'une dénucléarisation finale et complètement vérifiée (FFVD), tout en s’adonnant aux négociations avec Pyongyang afin d’atteindre cet objectif.