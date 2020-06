Moon Jae-in et le président turc échangent sur le COVID-19 et leurs relations économiques

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu, hier par téléphone, avec son homologue turc, à la demande de ce dernier, afin de discuter des mesures préventives contre le COVID-19 et de la coopération économique bilatérale. C’est la première fois en trois mois qu’ils reprennent leur discussion.Moon Jae-in a d’abord remercié le gouvernement turc d’avoir autorisé, le 30 avril, l’entrée de 143 employés du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor et de ses firmes partenaires de manière exceptionnelle.Recep Tayyip Erdogan, de son côté, a félicité la Corée du Sud d’avoir organisé avec succès des législatives d'avril en dépit de l’épidémie. Il estime ainsi que la victoire écrasante du parti présidentiel reflète la confiance que la population porte aux actions menées par les autorités pour lutter contre le nouveau coronavirus.L’homme fort d’Ankara a également souligné qu’après avoir appris, la semaine dernière, la destruction par la Corée du Nord du Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, toute la Turquie soutenait le processus de paix dans la péninsule initié par le gouvernement de Moon Jae-in.Enfin, Erdogan a proposé à son interlocuteur de visiter son pays une fois la pandémie terminée et a souhaité se rendre ensemble au pont Çanakkale, le plus long pont suspendu au monde qui est actuellement construit par les géants sud-coréens SK E&C et Daelim Industrial, en partenariat avec une entreprise turque.