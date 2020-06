La taxe numérique risque de charger lourdement le secteur sud-coréen des TIC

Photo : YONHAP News

La taxe numérique est de plus en plus appliquée aux quatre coins du monde, inquiétant les entreprises sud-coréennes, notamment Naver et Kakao.La Fédération des industries coréennes (FKI) a organisé, aujourd’hui, une réunion annuelle du comité sud-coréen de « Business at OECD » (BIAC), l’organe consultatif de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de discuter de cet enjeu actuel.Lors de ce rassemblement, Lee Kyung-geun, officiel en charge des politiques fiscales au sein du BIAC, a partagé son avis sur la thématique lancée par l’organisation internationale et les états des lieux de l’introduction de ces impôts dans les pays étrangers.Un petit rappel : la taxe sur les services numériques est destinée aux sociétés internationales du secteur des TIC qui récoltent des recettes sans lieu d’activité fixe. L’OCDE prévoit d’élaborer d’ici la fin de l’année des directives, mais il faudra encore quatre à cinq ans pour que cette politique fiscale soit appliquée.Dans ce contexte, les pays sont nombreux à infliger leurs propres impôts numériques sur les chiffres d’affaires des firmes dont une grande partie est générée par les publicités en ligne ou les ventes de données. Les pays asiatiques disposent d’un champ d’imposition plus large que l’Union européenne, ce qui devrait pénaliser de nombreuses entreprises sud-coréennes. Cette démarche risque par ailleurs de développer une double taxation.Lee a incité le gouvernement sud-coréen à faire pression sur les pays qui tentent de créer unilatéralement ces taxes et à soutenir les entreprises implantées à l’étranger en élargissant le crédit d’impôt.