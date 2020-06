Yoo Myung-hee pose sa candidature pour prendre la direction de l’OMC

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne déléguée au Commerce extérieur a présenté, ce matin, sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).D’après Yoo Myung-hee, la Corée du Sud constitue le 7e pays exportateur à défendre le libre-échange et il est crucial pour son économie et son intérêt de rétablir et renforcer les principes des échanges commerciaux de l’OMC et le système de coopération internationale.L’organisation internationale est confrontée à sa plus grande crise du fait qu’elle ne s’est pas adaptée à l’évolution de l’ère numérique. Le moment est donc venu pour le pays du Matin clair de contribuer activement en l’aidant à se replacer à la hauteur de son statut.Toujours selon la haute fonctionnaire, alors que l’organisme est dans l’impasse en raison des conflits entre Washington et Pékin et entre les pays développés et les pays émergents, Séoul pourra jouer un rôle d’arbitrage en tant que puissance intermédiaire.Le gouvernement de Moon Jae-in a entériné, hier, sa candidature. Selon un responsable, Yoo, qui est dotée de vastes expériences et d’une grande expertise, a toutes les qualités pour prendre les rênes de l’OMC. C’est la troisième fois que la Corée du Sud postule pour cette fonction. L’exécutif compte former une équipe de travail interministérielle afin de soutenir sa candidature.