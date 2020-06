COVID-19 : le gouvernement met en place un nouveau critère de confinement

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien de nouveaux cas de COVID-19 a une nouvelle fois dépassé le cap des 50, une première en quatre jours. Ce mercredi, il fait état plus précisément de 51 malades : 31 d’origine locale et 20 importés.Les autorités sanitaires continuent de mettre en place des mesures en vue de lutter de manière plus efficace contre l’épidémie. Les dernières en date concernent notamment l’application d’un nouveau critère de quarantaine.Il s’agit de transférer les patients jugés peu susceptibles d’infecter les autres, après avoir été pris en charge dans des hôpitaux, vers un centre d’accueil où ils peuvent continuer de recevoir des soins médicaux ou vers leur domicile où ils doivent rester confinés. L’enjeu de cette nouvelle mesure est d’assurer un certain volume de lits pour les cas les plus graves. Un nouveau centre de ce type a ouvert aujourd’hui à Séoul.Le contrôle sanitaire sera désormais renforcé sur les marins qui arrivent dans les ports sud-coréens à bord de navires, plus particulièrement étrangers. C’est une décision prise à la suite de la récente identification d’un cluster dans un cargo russe amarré au port de Busan, dans le sud-est du pays.Même chose pour les restaurants. Il leur recommande de respecter strictement toutes les règles sanitaires imposées.Les autorités se préparent aussi aux vacances d’été, qui cette année ne seront pas comme les autres. Les fonctionnaires sont les premiers à avoir décidé d’échelonner leur départ.