Wianbu : la manifestation du mercredi n’a pas lieu devant la statue de la « fille de la paix »

Photo : YONHAP News

Le Conseil pour la justice et la mémoire, l’ONG sud-coréenne qui défend les anciennes « wianbu », est obligé de changer, pour le moment, le lieu de sa « manifestation du mercredi ». Elle se tient normalement devant la fameuse statue de la « fille de la paix », représentant une femme de réconfort, près des anciens locaux de l’ambassade du Japon, en plein centre de Séoul. Un rassemblement qui est organisé depuis 1992 pour demander au gouvernement japonais de présenter des excuses formelles et d’engager des réparations juridiques.Pourquoi alors l’organisation ne peut-elle plus y tenir cet événement ? Un groupe civique conservateur a obtenu, avant elle, l’aval des autorités concernées pour manifester, lui aussi, au même endroit, entre le 24 juin et la mi-juillet. L’occasion pour ses membres de réclamer la dissolution du Conseil et le retrait de la statue.À partir d’aujourd’hui, le rassemblement hebdomadaire du Conseil s’est alors tenu à quelques dizaines de mètres du monument.Par ailleurs, une trentaine de membres d’une association d’étudiants anti-japonais ont entamé, hier à minuit, un sit-in afin de défendre, selon eux, les manifestations du mercredi. Ils sont restés attachés à la sculpture à l’aide d’une corde.Le groupe conservateur s’en est pris à ces jeunes activistes et a annoncé qu’il allait déposer une plainte contre le directeur de la police du quartier et le maire de Séoul, qui ont autorisé le Conseil à manifester aujourd’hui dans le même secteur.