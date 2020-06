Photo : YONHAP News

La saison des pluies, que l’on appelle « jangma » en coréen, commence aujourd’hui. Elle devrait, comme à son habitude, durer un mois, si l’on se base sur les moyennes statistiques de 1981 à 2010 en Corée du Sud. Si seule la côte est était épargnée en matinée, dans l’après-midi, tout le territoire est sous les précipitations.Les températures chutent d’environ 5°C. Les maximales ne grimpent que jusqu’à 24°C à Séoul, 25°C à Daejeon, 26°C à Busan, et enfin 27°C à Daegu et sur l’île de Jeju.L’administration météorologique de Corée prévoit des pluies demain dans tout le pays. Quelques régions dans l’ouest et le centre seront épargnées dans l’après-midi. Le thermomètre ne bougera pas.