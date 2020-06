Démographie : la décroissance naturelle se poursuit pour le 6e mois de suite

Photo : YONHAP News

La décroissance démographique due à un solde naturel, à savoir la différence entre les naissances et les décès, se poursuit. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, en avril, seulement 23 420 bébés sont nés, soit une chute de 10,4 % sur un an. Il s’agit du plus bas niveau pour un quatrième mois de l’année depuis 1981, lorsque le Kostat a commencé à établir les statistiques sur le sujet. La Corée du Sud continue d’enregistrer un nombre minimum de naissances pour le 49e mois consécutif.Le taux brut de natalité a lui aussi baissé pour s’établir, également en avril, à 5,6 pour 1 000 personnes, soit 0,6 de moins qu’un an plus tôt.Le pays a en revanche enregistré 24 628 décès, ce qui représente une progression de 3,3 % en glissement annuel et le niveau le plus élevé depuis 1983. Le dit solde naturel est donc négatif, et ce phénomène préoccupant continue pour le sixième mois de suite.Un recul a aussi été observé du côté des mariages, avec seulement 15 670 unions, 21,8 % de moins qu’en avril 2019. Un niveau historiquement bas. Le Kostat explique cela par le report des cérémonies à cause du COVID-19.Le nombre de divorces a lui aussi régressé, de 2,9 %. Un total de 9 259 couples se sont séparés.