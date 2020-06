Photo : KBS News

Le département américain du Commerce a ouvert, hier, une enquête sur les droits anti-dumping et compensateurs concernant les importations de pneumatiques fabriqués dans quatre pays d’Asie, dont la Corée du Sud. C’est ce que nous ont appris les agences Reuters et Bloomberg.Selon l’agence britannique, en 2019, le pays du Matin clair a exporté ses pneus vers les USA pour une valeur de 1,2 milliard de dollars.L’enquête a été lancée à la suite d’une plainte d’un syndicat d’ouvriers de l’acier. Ce dernier met en avant que la marge de dumping des fabricants sud-coréens s’élevait entre 43 et 195 % selon les sociétés. En règle générale, cette marge sert de base à la détermination du taux de droit anti-dumping.