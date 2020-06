Hameçonnage : la banque devra rembourser ses clients victimes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement entend alourdir la responsabilité des institutions bancaires pour les victimes de « phishing », du « hameçonnage » en français. C’est une fraude visant à extorquer à quelqu’un des informations personnelles, comme un mot de passe, en se faisant passer pour un organisme de confiance.Selon la loi concernée actuellement en vigueur, en cas d’opérations frauduleuses via un piratage informatique, ces institutions doivent rembourser les montants dérobés. Cela dit, cette législation ne s’applique pas pour les clients dont la faute grave est reconnue, autrement dit lorsqu’ils divulguent eux-mêmes leurs données personnelles et leur code, ou qu’ils effectuent un virement réel.Le régulateur financier a décidé de préparer un cadre juridique en vertu duquel les banques concernées devront dédommager aussi les victimes d’hameçonnage et prévenir en même temps les opérations similaires. Pour ce faire, le gouvernement va mettre en place une task-force à la fin du mois.