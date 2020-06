La passe d’armes se poursuit entre Séoul et Pyongyang après le retrait des haut-parleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’escalade verbale se poursuit entre les deux Corées, même après que le Nord ait retiré hier, sur l’ordre de son leader, tous les haut-parleurs réinstallés sur la frontière intercoréenne.Lors d’une réunion préliminaire, mardi, de la Commission militaire centrale qu’il préside, Kim Jong-un a décidé de suspendre le plan des actions militaires de l’état-major de l’armée.A Séoul, le ministre de la Défense a exhorté le régime de Pyongyang à le retirer complètement en respect de la Déclaration de Panmunjom et l’accord intercoréen militaire, tous deux signés en 2018. Jeong Kyeong-doo a lancé, hier, cet appel devant l’Assemblée nationale.Ses propos ont aussitôt fait réagir le pays communiste. Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti des travailleurs, a publié un communiqué l’appelant à la retenue. Il a alors parlé d’un comportement « imprudent et extrêmement regrettable ».Pourtant, le haut responsable nord-coréen a tenu à officialiser la suspension du plan militaire contre Séoul. Et d’ajouter que les perspectives des relations intercoréennes dépendraient désormais de l’attitude du Sud. Il aurait ainsi laissé la place à une négociation avec le gouvernement sud-coréen.