Guerre de Corée : Séoul et Washington saluent le sacrifice de tous les soldats

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée. Il y a 70 ans jour pour jour, le Nord envahissait le Sud. La guerre a duré trois ans.A l’occasion de ce triste anniversaire, le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain ont rendu hommage à tous les soldats qui ont sacrifié leur vie pour défendre la Corée du Sud, libre, démocrate et prospère, ainsi qu’à leur courage.Jeong Kyeong-doo et Mark Esper en ont fait part dans un communiqué de presse conjoint, publié ce matin à 4h, un choix pas anodin car c’est à cette heure précise que débuta le conflit.Selon les ministres, les militaires de leurs pays, qui se trouvaient loin les uns des autres le 25 juin 1950, se sont unis pour leur valeur et leur but communs. Cette alliance militaire de sang entre Séoul et Washington a ainsi été créée et reste toujours le pilier de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité, non seulement dans la péninsule coréenne, mais aussi en Asie du Nord-est.Les deux hommes en ont profité pour reconfirmer leur engagement à l’égard du maintien de la posture de défense commune des deux nations. Et de promettre aussi de renforcer leur alliance.Dans le même temps, le ministère sud-coréen de la Défense et le Pentagone ont annoncé que leur détermination de protéger la paix sur la péninsule restait intacte et qu’ils continueraient à soutenir les efforts diplomatiques pour dénucléariser la Corée du Nord de manière complète, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.