FMI : révision à la baisse des prévisions économiques pour la Corée du Sud

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau réduit ses prévisions pour l’économie sud-coréenne en 2020. Dans ses nouvelles perspectives mondiales publiées hier, il s’attend à une contraction de 2,1 % pour la Corée du Sud, contre 1,2 % il y a à peine deux mois. Un meilleur chiffre tout de même que ceux avancés pour les pays développés.L’institution de Washington prévoit un plongeon de 8 %, de 5,8 % et de 10,2 % des PIB américain, japonais et de la zone euro, respectivement, conséquence logique de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus. L’un des seuls pays qui devrait éviter un impact négatif est celui d’où est partie la pandémie. Le FMI table en effet sur une croissance de 1 % pour la Chine.Le Fonds prédit également que le PIB sud-coréen devrait retrouver, fin 2021, son niveau pre-COVID-19, et ce, selon le gouvernement de Séoul, grâce à sa stratégie de lutte contre l’épidémie jugée exemplaire.Pour l’économie mondiale, l'organisation estime qu'elle devrait connaître, cette année, un recul de 4,9 %, 1,9 point de moins que les prévisions d’avril.