5 marins sud-coréens enlevés au large du Bénin

Photo : YONHAP News

Cinq marins sud-coréens et un Ghanéen ont été kidnappés par un groupe armé non-identifié dans les eaux territoriales du Bénin.A en croire le site d’information « Dryad Global » et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’enlèvement a eu lieu hier après-midi, vers 15h 40 heure locale, au large du pays d’Afrique de l’Ouest, à 111 km du port de Cotonou.Les six victimes de l’attaque étaient à bord d’un bateau de pêche battant pavillon ghanéen, le « Panofi Frontier ». Le chalutier transportait aussi 24 autres marins ghanéens au moment où il a été pris d’assaut. En ce moment, ceux-ci seraient en route vers leur pays.Pour le moment, on ignore l’identité des ravisseurs, ni leur localisation. La sécurité des ressortissants sud-coréens n’est pas non plus confirmée.Selon « Dryad Global », il s’agit du septième rapt de ce type cette année survenu au large de Cotonou.Le ministère sud-coréen a aussitôt mis en place une cellule de réaction d’urgence. Il s’est engagé à faire de son mieux pour libérer au plus vite les otages sud-coréens en travaillant en étroite coopération avec les autres ministères concernés et les autorités locales.