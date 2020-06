Washington maintient Pyongyang sur sa liste des « Etats soutenant le terrorisme »

Photo : YONHAP News

Les États-Unis ont décidé de maintenir la Corée du Nord sur leur liste noire des « Etats soutenant le terrorisme ». Le pays communiste y a été réinscrit en 2017, après en avoir été retiré en 2008.Le département d’Etat a fait part de cette décision dans son rapport 2019, publié hier, sur le terrorisme dans le monde. Il y a donné des explications sur la nouvelle inscription de Pyongyang en 2017 : le régime de Kim Jong-un « n’a pas pris de mesures en vue de régler ses soutiens passés aux actes terroristes internationaux ».Le document évoque plus précisément le fait que le royaume ermite aurait offert refuge aux membres de l’armée rouge japonaise, impliqués dans le détournement d’un avion de ligne nippon en 1970. Quatre d’entre eux seraient toujours en vie dans le nord de la péninsule.Par ailleurs, le sous-secrétaire adjoint à la Défense des Etats-Unis, David Helvey, a affirmé que la dénucléarisation restait toujours l’enjeu principal de la politique nord-coréenne de l’administration Trump. Il a fait cette remarque lors d’un forum stratégique en visioconférence organisé par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain, et l’organisation sud-coréenne Korea Foundation.Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères y a lui aussi pris part. Lors de sa prise de parole, Cho Sei-young a souligné l’importance du rôle et du statut du Commandement des Nations unies dans le développement de l’alliance Séoul-Washington. Selon lui, les sud-Coréens croient que leur nation doit maintenant être au premier plan pour maintenir la paix et la sécurité. Avant de rappeler que les dépenses de défense de son pays représentent 2,6 % de son PIB, soit le poids le plus important parmi les pays alliés des USA.