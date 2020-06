Guerre de Corée : plus de 1 300 membres des familles séparées sont décédés en 2020

Photo : YONHAP News

1 379 membres des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle lors de la guerre de Corée (1950-1953) sont décédés depuis le début de cette année. D’après le ministère sud-coréen de la Réunification, en ce 70e anniversaire du début du conflit fratricide, seuls 51 367 individus sur un total de 133 386 inscrits sur la liste des familles séparées souhaitant retrouver leurs proches au Nord, soit 38,5 % de l’ensemble, sont encore en vie. Par ailleurs, 25,8 % des survivants sont âgés de 90 ans et plus et 39,6 % sont octogénaires.En 2018, les intéressés avaient bon espoir quant à une redynamisation des retrouvailles. En effet, en août de cette année, un événement de rencontre interfamiliale a été organisé aux monts Geumgang, en Corée du Nord. Puis le 19 septembre, lors du sommet intercoréen tenu à Pyongyang, les dirigeants des deux Corées sont convenus de créer un centre de retrouvailles permanent, l’organisation de rencontres en visioconférence ainsi que des échanges de correspondances audiovisuelles.Cependant, ces engagements n’ont pu être concrétisés en raison du piétinement des négociations nucléaires nord-coréano-américaines. Et la récente escalade des tensions dans la péninsule rend encore plus incertaine la perspective de la relance des retrouvailles.En dépit de ces difficultés, le ministère a affirmé que ce dossier humanitaire restait toujours l’une des priorités du gouvernement. Il a ainsi assuré chercher activement à relancer les échanges de nouvelles et les retrouvailles à travers différents moyens, en vertu de la déclaration conjointe de Pyongyang du 19 septembre 2018.