COVID-19 : 28 nouveaux cas, mis en place d’une aide croisée entre les hôpitaux de la région de Chungcheong

La propagation du COVID-19 se poursuit dans la région métropolitaine et celle de Chungcheong. En effet, tous les 28 nouveaux patients recensés en 24 heures se trouvent dans ces régions. 23 d’entre eux sont d’origine locale et les cinq autres importés.L’apparition de nouveaux foyers de contamination est toujours à craindre. En particulier suite à l’identification, hier, d’un malade dans un centre logistique de Coupang, situé dans la province de Gyeonggi. 189 employés ayant eu un contact avec ce patient ont été placé en auto-confinement et sont en train de recevoir un test de dépistage.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont décidé de vérifier l’état de la capacité d’accueil des malades dans la région de Chungcheong, c’est-à-dire, les villes de Daejeon et de Sejong ainsi que ses deux provinces. Elles ont également décidé de mettre en place un système de partage des lits hospitaliers entre les municipalités de la région et d’ouvrir des centres de soins collectifs pour les patients souffrant de symptômes légers ou asymptômatiques.Le gouvernement a par ailleurs décidé de rendre plus concrets les critères de distanciation sociale actuels en élaborant des catégories plus minutieuses. Ces dispositifs renforcés devraient être publiés ce week-end.