Les particuliers paieront des impôts sur la plus-value réalisée à la cession de leurs actions à partir de 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de mettre un impôt, à partir de 2023, sur les plus-values réalisées lors des cessions des actions des entreprises cotées en bourse, et ce, quel que soit le montant des titres détenus par les actionnaires. Néanmoins, pour les actions d’une compagnie cotée à la Bourse de Séoul, si le revenu net annuel est inférieur à 20 millions de wons, l’équivalent de 14 740 euros, il sera exempté de cette taxe.Actuellement, seuls les grands actionnaires possédant plus d’un milliard de wons, soit environ 740 000 euros, de titres par entreprise sont imposables.En contrepartie, l’exécutif envisage d’abaisser l’impôt sur les transactions des actions de 0,1 point d’ici 2023. En ce qui concerne les actions des compagnies cotées, ce taux de réduction devrait être modifié de 0,25 % à 0,15 %.D’autre part, l’administration projette de créer une autre catégorie d’impôt sur le revenu pour les valeurs mobilières financières, tels que les actions, les fonds ou les produits dérivés, intitulée « revenu des placements financiers ». Le taux d’imposition devrait être de 20 % pour les revenus en dessous de 300 millions de wons, un peu plus de 220 00 euros, et de 25 % pour un montant allant au-delà de ce seuil.Le gouvernement envisage de finaliser ce projet de révision de la fiscalité 2020 d’ici fin juillet après avoir recueilli des opinions.