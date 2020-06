ADNOC : NH Investment & Securities intègre un consortium pour un méga-contrat énergétique

Photo : YONHAP News

La Société pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC) a conclu un accord avec un consortium composé de six investisseurs et opérateurs mondiaux, y compris le sud-coréen NH Investment & Securitie.D’après les informations relayées par l’agence de presse Reuters, ce contrat porte sur la location d’un réseau de gazoduc d’une valeur estimée à 20,7 milliards de dollars. Le consortium devrait apporter 10,1 milliards de dollars. En contrepartie, il détiendra, collectivement, 49 % des actions d’une filiale nouvellement créée par l’ADNOC à laquelle cette dernière loue son droit de contrôle du réseau pendant les 20 prochaines années. La maison mère en détiendra 51 %. D’après le PDG de la société pétrolière, le Sultan Ahmed Al-Jaber, il s’agit de la transaction la plus importante parmi celles contractées cette année dans le secteur énergétique.Ce réseau constitué de 38 pipelines couvrant un total de 982,3 km relie les champs de gaz naturel de l’ADNOC aux points de distributions et d’exportations des Emirats arabes unis.Les cinq autres entreprises participant au consortium sont Global Infrastructure Partners (GIP) des Etats-Unis, le GIC de Singapour, le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers) et Brookfield Asset Management du Canada, et Snam d’Italie.