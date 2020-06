PPA : 13 nouveaux cas détectés en 8 jours, le gouvernement installe plus de filets

Photo : Getty Images Bank

Le ministère de l’Environnement a fait savoir que le nombre de marcassins contaminés par la peste porcine africaine (PPA) était en augmentation à l’approche de l’été.En effet, neufs cas identifiés sur 20 ces deux dernières semaines, soit 45 % de l’ensemble, étaient des petits sangliers âgés de moins de trois mois. Ainsi, le ministère a annoncé qu’il allait renforcer les mesures de capture, en installant, notamment, davantage de filets de prise de grande taille dans les zones où demeurent concentrés ces mammifères sauvages.Actuellement, six filets sont installés dans le district de Yeoncheon, situé près de la frontière intercoréenne. Le ministère envisage d’en mettre de nouveaux dans le district de Hwacheon, dans la province de Gangwon, où de nouveaux cas d’infection ne cessent d’être signalés. Il va également varier les pièges et fournir de la nourriture afin de capturer un plus grand nombre de bêtes.En huit jours, un total de 13 sangliers découverts dans le district de Yeoncheon et dans la ville de Pocheon, dans la province de Gyeonggi, ont été testés positifs, portant le nombre total de sangliers contaminés par la PPA à 652 dans le pays.