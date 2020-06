Photo : YONHAP News

Après une journée pluvieuse, le temps s’est quelque peu calmé ce jeudi. La grisaille est toujours présente, mais les précipitations ne sont finalement attendues qu’en fin de soirée. Elles devraient durer une partie de la nuit sur tout le pays.Le thermomètre reste bas. Les températures n’atteignent que 25°C à Séoul et à Daejeon, 26°C à Busan et sur l’île de Jeju, et enfin 29°C à Daegu.Après les pluies nocturnes, un voile nuageux s’imposera sur une large partie du territoire d’après les prévisions de Météo-Corée. Un quart sud-est et Jeju enregistreront quelques éclaircies. Le mercure remontera légèrement.