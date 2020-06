Guerre de Corée : Donald Trump rend hommage aux soldats disparus

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis et la Première Dame se sont rendus, le 25 juin heure locale, devant le Mémorial des vétérans de la guerre de Corée situé à Washington, afin de commémorer le 70e anniversaire du déclenchement de cet événement tragique. Donald et Melania Trump y ont posé une gerbe en hommage aux soldats américains tombés dans la péninsule coréenne.C’est la première fois que l’actuel occupant de la Maison blanche visite ce lieu de mémoire depuis son investiture. C’est probablement une façon de souligner la solide alliance Séoul-Washington. Pour rappel, à travers une vidéo filmée à l’avance et dévoilée hier, lors de la cérémonie officielle qui avait lieu à proximité de Séoul, le numéro un américain avait exprimé sa gratitude et son hommage à tous ceux qui ont combattu courageusement pour repousser le communisme.Par ailleurs, son secrétaire d’État a publié un communiqué à cette occasion. Mike Pompeo a qualifié d’imperturbable la promesse faite par les Etats-Unis de défendre leur allié sud-coréen. Quant au sous-secrétaire d’État adjoint chargé de l’Asie orientale et du Pacifique, David Stilwell, il a tenu à souligner l’importance de l'alliance Séoul-Washington, ainsi que celle Washington-Tokyo pour assurer le maintien de l’ordre dans cette région du monde.D'autre part, l’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis est venu à Séoul afin d’assister à la cérémonie commémorative. Lee Soo-hyuk a fait savoir que le président américain s’était montré à la fois intéressé et inquiet par ce qui se passait dans la péninsule. Et d'ajouter que Trump l'a chargé de transmettre un message au président Moon Jae-in sans en préciser le contenu.