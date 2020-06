Traite des êtres humains : Washington inscrit Pyongyang sur sa liste noire depuis 18 ans

Photo : Getty Images Bank

Pyongyang restera clouée au pilori. Le département d’Etat américain a publié, le 25 juin heure locale, son rapport 2020 de surveillance de la traite des êtres humains. Il a maintenu la Corée du Nord au niveau 3, c’est-à-dire au plus bas de son classement, cela pour la 18e année consécutive. Ainsi, le pays de l’Oncle Sam place le royaume ermite parmi les pires élèves depuis 2003.Le niveau 3 signifie que les pays incriminés ne font pas d’efforts pour lutter contre la traite des personnes et qu’ils ne sont même pas dotés de normes minimales ni de règlement visant à éradiquer ce trafic sinistre.Pourquoi Pyongyang reste-t-il au niveau 3 ? D'après l'explication de Washington, le régime de Kim Jong-un n’a pas fait d’efforts significatifs pour combattre la traite humaine. Il mobilise non seulement des adultes mais aussi des enfants dans les campagnes de travaux forcés. Il exploite aussi des politiques, enfermés dans des camps de concentration, ou des travailleurs envoyés de force hors du pays pour gagner des devises étrangères. Les États-Unis précisent que le Nord leur extorque des revenus et détourne des fonds pour financer ses activités officielles et d’autres actes illicites.Par ailleurs, le département américain a classé la Chine au niveau 3 pour la quatrième année d’affilé. Et il a intégré au même rang qu’elle la Russie, impliquée dans le travail forcé de nord-Coréens. Dans sa liste noire 2020, il a fixé au total 19 pays au plus bas niveau, parmi lesquels se trouvent l’Iran, Cuba, la Syrie ou encore le Venezuela.