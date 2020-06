70 ans de la guerre de Corée : pas de manifestations anti-américaines à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le régime de Kim Jong-un a fait preuve de retenue. Hier, les deux côtés du 38e parallèle ont commémoré le 70e anniversaire du début de la guerre de Corée qui a éclaté le 25 juin 1950. Aujourd’hui, les principaux médias nord-coréens ont couvert les événements organisés à cette fin. Or, aucun d’entre eux n’a mentionné un rassemblement des habitants protestant contre les Etats-Unis.Le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, a publié en une la cérémonie officielle organisée devant le mémorial des soldats tués pendant la « guerre de libération de la patrie ». L’agence de presse officielle du pays, la KCNA, et la chaîne nationale, la KCTV, lui ont emboîté le pas.D'habitude, le pays communiste désignait la période allant du 25 juin au 27 juillet comme « le mois de la lutte commune anti-américaine », les deux dates marquant respectivement le début du conflit fratricide et la signature de l’armistice en 1953. Il lançait toujours cette campagne en organisant, le premier jour, des manifestations de grande envergure à Pyongyang et dans les provinces. Mais cette opération du 25 juin a été mise entre parenthèses, et ce depuis trois ans.Le premier break a eu lieu suite au premier sommet historique de Singapour entre la Corée du Nord et les Etats-Unis en juin 2018. Le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump s’est soldé par un échec cuisant en février 2019. La même année, Pyongyang n’a toutefois pas relancé sa vieille tradition d’orchestrer des rassemblements anti-Washington.À noter tout de même que la Corée du Nord a publié un rapport dénonçant les politiques américaines hostiles à son égard. Dans ce document, elle y affirme sa volonté de renforcer ses capacités de tenir tête aux Etats-Unis. Ainsi, Pyongyang semble tâcher de ne pas froisser Washington et de laisser ainsi la porte ouverte au dialogue.