Touchées par le COVID-19, certaines missions diplomatiques d’Amérique latine ferment provisoirement

Photo : YONHAP News

Alors que l’Amérique latine est devenue le nouveau front de la pandémie du COVID-19, plusieurs cas d’infection chez des employées locaux de certaines missions diplomatiques sud-coréennes dans cette région ont récemment été recensés.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, vendredi dernier, deux agents locaux travaillant à l’ambassade de Corée du Sud au Guatemala ont été testés positifs. Si les autres employés ont eu un résultat négatif, l’établissement a provisoirement fermé pendant deux semaines afin de prévenir une éventuelle contamination.En mai et en avril derniers respectivement, les ambassades au Mexique et en Équateur ont chacune enregistré un employé local infecté par le nouveau coronavirus.En Bolivie, le 14 juin, la contamination d’un agent de police chargé de protéger la mission diplomatique a été signalée. L’ambassade a immédiatement suspendu ses affaires consulaires.À noter toutefois qu’aucun cas d’infection n’a, jusqu’à présent, été répertorié chez les employés sud-coréens.Afin de renforcer la prévention sanitaire, le ministère réduit les contacts présentiels non nécessaires en rendant, entre autres, obligatoire la réservation pour les services consulaires.