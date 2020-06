COVID-19 : lancement d’une vaste campagne de solde à l’échelle nationale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement lance, aujourd’hui, une importante campagne de soutien aux commerçants, baptisé « les soldes d’accompagnement avec la Corée du Sud » qui va durer pendant 17 jours. Non seulement les principaux grands magasins et grandes surfaces du pays y participent, mais aussi les marchés traditionnels, les petits commerçants et les plateformes de vente en ligne.Cet évènement couvre diverses catégories de produits, tels que les denrées alimentaires, les vêtements, l’électro-ménager ou encore l’automobile.Différentes promotions sont prévues. Les grandes surfaces vont offrir, jusqu’à mercredi prochain, des coupons d’achat ou des baisses de prix importantes. Les grands magasins favorisent la vente de produits fabriqués par des PME et réduisent les commissions négociées avec leurs fournisseurs. Quant aux marchés traditionnels et aux petits magasins, ils offrent des cadeaux ou remboursent 20 % des prix si les clients paient avec des coupons d’achat Onuri.L’exécutif vise ainsi à remonter le moral des consommateurs, déjà en amélioration grâce à l’aide d’urgence « coronavirus » distribuée le mois dernier. En effet, à en croire les données publiées par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a bondi, ce mois-ci, de 4,2 points en glissement mensuel en atteignant 81,8. C’est le deuxième mois consécutif que cet indice enregistre une progression.