L’ambassadeur sud-coréen à l’Unesco dénonce le non-respect de l’engagement de Tokyo

Photo : YONHAP News

Le Japon poursuit sa politique révisionniste. En témoigne le Centre d’information du patrimoine industriel qui a été inauguré début juin à Tokyo. En y présentant l’héritage de l’époque Meiji, le gouvernement de Shinzo Abe a continué à dénaturer un fait historique et douloureux pour le pays du Matin clair, à savoir le travail forcé de Coréens sous l’occupation colonialiste nippone.La Corée du Sud a donc commencé à faire véritablement pression sur la scène diplomatique multilatérale, à savoir au sein de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Son ambassadeur auprès de l’organisme onusien, Kim Dong-gi, a tenu, le 25 juin heure locale, une réunion à Paris pour annoncer une telle campagne de sensibilisation. Il s’agit d’informer les 21 pays membres du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco du fait que le Japon ne tient pas sa promesse qu’il avait formulé lors de l’inscription de ses sites de la révolution industrielle Meiji comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.Le haut diplomate sud-coréen a vivement critiqué Tokyo d’avoir fait passer sous silence le travail forcé des Coréens dans le centre en question. Selon lui, le Japon n’a pas tenu sa propre parole, mais il a aussi dénigré l’autorité du comité en question, ternissant ainsi l’image de son pays. L’ambassadeur a enjoint Tokyo à donner immédiatement suite à ce qu’il avait promis, s’il veut échapper à la critique internationale.Pour rappel, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a envoyé une lettre à la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, pour solliciter son soutien et sa coopération. Plus concrètement, elle l’invite à examiner la possibilité d’annuler l’inscription sur la prestigieuse liste de l’Unesco de l’héritage de la révolution de l'ère Meiji. Cela de sorte à faire adopter une résolution visant à pousser l’archipel à respecter ses engagements lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial.