Envoi de tracts : la Police fait une descente chez le représentant d’une ONG

Photo : YONHAP News

Le gouvernement renforce son contrôle visant à empêcher l’envoi de pamphlets dénigrant le régime nord-coréen. À cet effet, la Police a perquisitionné, aujourd’hui, des effets personnels et les véhicules du président de l’association des réfugiés nord-coréens, « Les Combattants pour une Corée du Nord libre » (FFNK), Park Sang-hak. Elle envisage également une descente dans son bureau et celui de son frère cadet, qui dirige une autre association de transfuges nord-coréens.Le FFNK est l’une des ONG les plus actives à larguer par ballon des prospectus anti-Pyongyang. Fin mai dernier, elle en a envoyé 500 000 au-delà du 38e parallèle. Cet acte a déclenché, début juin, l’indignation de Pyongyang, qui s’est traduite par des propos virulents de Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen. Elle a menacé de rompre l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018 à Pyongyang si Séoul ne prenait pas de mesures pour empêcher cette pratique.Suite à cet avertissement, le gouvernement a demandé à la Police d’entamer une investigation à l’encontre du FFNK pour violation de la loi sur la coopération intercoréenne. Mais en dépit de cette démarche rigoureuse, l’association a poursuivi ses activités, annonçant même avoir envoyé, lundi soir, une nouvelle salve de tracts.Dans ce contexte, une investigation et un mandat de perquisition ont été délivrés pour violation des lois sur la collection de dons et sur la sécurité aérienne. En effet, cette ONG a fait voler un drone sans l’approbation des autorités concernées.